Comunali, De Mossi risponde a Picchi: “Lo ringrazio ma sulla mia ricandidatura sentiamo partiti ed elettori”

“Ringrazio Picchi per l’endorsement ma decideranno gli elettori. Non è che se mi viene messa in testa una corona poi mi rimane. Sentiamo anche quello che dicono i partiti”. Così Luigi de Mossi, sindaco di Siena, risponde alle parole dette da Guglielmo Picchi, deputato e commissario provinciale della Lega. Una considerazione che lascia un po’ spiazzati visto che Luigi De Mossi nasce come un candidato civico esterna a formazioni politiche del centrodestra, questo concetto è stato più volte ribadito dallo stesso primo cittadino. Picchi, stamani a Siena Tv, aveva detto che De Mossi sarebbe stato riconfermato sindaco nel 2023 perché, ha affermato, “la città è pronta per una riconferma”. A margine dell’inaugurazione del nuovo stabilimento Fiore è arrivata la risposta del sindaco. “Noi crediamo di arrivare in fondo al nostro mandato poi starà agli elettori decidere-dice-. Credo che ci sarà anche da fare un tavolo sull’argomento della mia nuova candidatura”. Ancora De Mossi: ”Ci sono tipi di flussi: il primo è quello dell’andamento elettorale generale, il secondo è la scelta del candidato. Per i candidati che hanno già governato bisogna valutare anche il giudizio delle persone sulla sua amministrazione”