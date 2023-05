Comitato Amici del Palio, torna “Sòna Sòna campanella”, la mostra dedicata ai cittini delle scuole senesi

“Finalmente, dopo tre anni di stop forzato, torna “Sòna Sòna campanella” la mostra dedicata ai cittini delle scuole senesi, a conclusione del progetto del Comitato amici del Palio “il Comitato nelle scuole”, progetto di sicuro valore per insegnare ai senesi del futuro la ricchezza del nostro territorio che finalmente, riprendendo il discorso del presidente Emiliano Muzzi al Banchetto annuale, è ripartito a pieno regime, e che ha destato tra l’altro l’interesse di realtà importanti al di fuori dei confini della nostra provincia, con le quali meriterà avere uno scambio e un confronto, in nome dell’attaccamento ai valori di una memoria che tendono a essere dimenticati nel mondo in cui viviamo”.

Lo ha fatto sapere il Comitato Amici del Palio in una nota.

“Più che una mostra sarà un vero e proprio viaggio attraverso il quale gli alunni delle scuole senesi interpretano, traducendoli in disegni e diorama. Gli argomenti trattati durante l’anno scolastico presentati dai nostri contradaioli di accesa passione: “la storia di Siena dalle origini e la genesi delle contrade” (Giovanni Sportoletti e Nicola Pilli), “Storia del Drappellone e degli stemmi delle contrade” (Cecilia Rigacci), “Sacro e profano, la componente religiosa nelle feste senesi” (Don Enrico Grassini), “il corteo storico” (Pier Luigi Olla e Riccardo Frosini), “il territorio e le sedi storiche delle contrade con cenni storici a Violante di Baviera” (Emiliano Muzzi); “Rumori, suoni, canti di Siena e del suo Palio” (Franco Baldi), “lettura del libro di Massimo Biliorsi Siena Magica” (Margherita Anselmi Zondadari),“il cavallo, da puledro a campione di piazza” (Nicola Borselli) e infine “ABC paliesco” dove tutti i consiglieri del comitato si sono alternati portando nelle classi tamburi, bandiere, zucchini, giubbetti e spennacchiere. Inoltre sono state organizzate uscite didattiche ad alcuni musei di Contrada e al Museo Civico per le quali ringraziamo le Contrade ed il Comune di Siena per la disponibilità”, si legge ancora.

“Un viaggio, dicevamo-contintuano-, che ha visto coinvolte 105 classi (circa 2000 bambini) di ben 15 scuole di tutta la provincia (Siena, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, San Rocco) e che vedrà la sua conclusione con questa meravigliosa esposizione dei lavori realizzati da questi bambini, impreziosita da una serie di elaborati provenienti anche dagli alunni de “La Scuola – International School” di San Francisco, negli Stati Uniti, coordinati da due docenti senesi”.

L’ingresso alla Mostra è gratuito, i ricavati delle donazioni volontarie (verrà allestito un punto di raccolta nel Cortile del Podestà) andranno in beneficenza all’associazione “Le Coccinelle”.Vi aspettiamo numerosi nel Cortile del Podestà dalle 9 di giovedì 18 alle 20 di sabato 20 maggio.