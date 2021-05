“Come ti piace!” Con l’Ambito turistico Valdelsa – Valdicecina una vacanza per tutta la famiglia

Le torri di San Gimignano, Monteriggioni e il suo castello, i paesaggi spettacolari di Volterra, gli affreschi, i dipinti, le chiese ed i borghi ma anche opere d’arte contemporanee che raccontano un territorio, meta prediletta dal turismo nazionale e internazionale. con un linguaggio inedito.

L’ambito turistico Valdelsa – Valdicecina aderisce alla nuova campagna regionale Toscana, Rinascimento senza fine e si rilancia con una sua proposta di vacanze per la famiglia. Undici comuni (Monteriggioni, Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano e Volterra) si raccontano in un progetto che è il giusto equilibrio tra passato e presente. Gli echi medievali che risuonano nei borghi antichi e nella Fortezza di Poggio Imperiale si uniscono alle installazioni di Antony Gormley e alle miniere visitabili di Montecatini Valdicecina. Ci sono poi i diversi paesaggi naturali che vanno dal verde pastello delle colline di Casole d’Elsa, da esplorare sulle due ruote di una mountain bike o di una e-bike, al verde scuro dei boschi di Radicondoli fino all’azzurro limpido delle acque che invita alla scoperta di Colle Val d’Elsa, dei suoi canali e del Parco Fluviale. E ancora l’area della geotermia con i suoi insoliti paesaggi fumanti.

L’Ambito Turistico Valdelsa Vadicecina insomma racchiude un pezzo di Toscana dove l’iconico si mescola all’inedito, la natura alla tecnologia industriale, l’antico al nuovo; una gamma di attività che aspettano solo di essere vissute, in uno o più giorni, con tutto l’entusiasmo di un viaggio in famiglia.

“Il lavoro fatto in questa lunga fase gestatoria – dichiara Marco Valenti, Assessore del comune di Monteriggioni – incrementato ancor di più nei lunghi mesi pandemici, mostra la grande quantità di strumenti dei quali ci siamo dotati per far conoscere e diffondere le straordinarie attrattive e l’ospitalità di qualità che ci contraddistingue. In Valdelsa Valdicecina, si viene per passare periodi esclusivi fatti di esperenzialità a tutto tondo, cultura e forti emozioni”.