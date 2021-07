Coldiretti Siena, bilancio 2020 positivo nonostante la pandemia

Si è svolta ieri, mercoledì 30 giugno, all’agriturismo “Podere la Rocca” di Montepulciano l’assemblea generale di Coldiretti Siena che ha provveduto all’approvazione all’unanimità del bilancio consolidato 2020 dell’associazione e delle società collegate. Graditissimo ospite, il sindaco della città poliziana, Michele Angiolini, che ha portato il saluto dell’Amministrazione. Presenti i Presidenti comunali ed il personale di Coldiretti Siena, è stato fatto il bilancio di un anno intenso che si è chiuso con gli indici economici, patrimoniali, finanziari, di rappresentanza tutti largamente in positivo ed in crescita. L’approvazione dei bilanci, che hanno visto un consolidato di oltre tre milioni di euro, è stata quindi anche l’occasione per potersi nuovamente ritrovare in presenza e confrontarsi sul futuro del mondo dell’agricoltura locale. “Coldiretti Siena gode di ottima salute, – commenta il Presidente Giacomo Neri – i numeri di bilancio dimostrano l’efficienza della struttura e la bontà dell’azione del nuovo Consiglio Direttivo che si è insediato un anno fa. Tutto questo è avvenuto nonostante le innumerevoli difficoltà generate dalla pandemia da Covid-19 che ci hanno impedito di svolgere con la consueta prossimità il nostro compito di rappresentanza. Certamente rimangano da risolvere moltissimi problemi della nostra agricoltura locale, ad iniziare dalla gestione della fauna selvatica, dal prezzo commerciale non sempre remunerativo delle nostre produzioni, dalla corretta e celere applicazione delle normative comunitarie e regionali”.