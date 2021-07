Cna, ecco la nuova sede per sostenere le imprese

La Cna ha inaugurato la nuova sede in via delle Arti a Siena, una realtà importante, che consentirà all’associazione di essere ancora più funzionale e più vicina ai bisogni delle imprese.

Tante le autorità presenti, a partire dai vertici istituzionali del territorio: il sindaco di Siena Luigi De Mossi, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme all’assessore alle attività produttive Leonardo Marras ed i consiglieri Anna Paris e Stefano Scaramelli, quindi i vertici di Artigiancredito e Artigiancassa.

“Si festeggiano i 75 anni di Cna Siena, un traguardo importante e lo facciamo con l’inaugurazione della nuova sede, un segnale per guardare al futuro con grande fiducia”, ha esordito il presidente Cna Siena Fabio Petri. “Adesso abbiamo una struttura efficiente, che consentirà di dare risposte sempre migliori a tutte le imprese. Mai come in questo momento di difficoltà tutti hanno capito l’importanza delle associazioni e dei corpi intermedi. Il futuro dell’Italia passa dalle piccole e medie imprese, che si confermano la colonna portante dell’Italia. Inauguriamo la nostra sede ricordando due grandi uomini, che hanno dato moltissimo alla Cna, Stefano Bellaveglia e Marco Betti, ai quali abbiamo intitolato le sale principali. Adesso ci sono due bellissime opere realizzate dall’artigiana Laura Brocchi a sottolineare il nostro legame con loro”, sottolinea Petri.

Ovviamente non è mancata la presenza dei vertici di tutte le Cna della Toscana con in testa il presidente regionale Tonini, altro segnale particolarmente significativo. A sottolineare questo percorso di vicinanza alle imprese e l’importanza dell’evento era presente anche il segretario generale di Cna Nazionale Sergio Silvestrini, arrivato a Siena con un giorno di anticipo per dedicare un pomeriggio intero alle imprese della Valdelsa: “Sono contento di essere qua, nella nostra comunità, nella nostra famiglia. Questa nuova sede rappresenta la precisa volontà di costruire nuove prospettive ed essere determinanti per il futuro delle imprese. Gli ultimi mesi di emergenza sanitaria hanno confermato la centralità ed il ruolo delle associazioni e della Cna in particolare. Cna Siena ha fatto un grande lavoro, concreto e con una visione futura chiara ed importante”, a sottolineato il segretario generale Silvestrini.

Cna Siena negli ultimi anni ha raggiunto risultati importantissimi, arrivando ad oltre 3500 soci, 5200 pensionati, 2700 cittadini, con 161 dipendenti che lavorano in 22 sedi in provincia di Siena. Numeri importantissimi che ne fanno una delle realtà più importanti della provincia di Siena.