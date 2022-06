Cisl, biblioteca comunale e carenza di organico, richiesta di incontro urgente a Luigi De Mossi

Un incontro urgente per condividere un percorso sulla biblioteca comunale dopo l’informativa ricevuta dal personale in merito all’attuale carenza d’organico. È quanto richiesto, con una lettera indirizzata al sindaco di Siena Luigi De Mossi dalla segretaria Cisl Fp Siena, Valentina Francesconi. La richiesta, inviata il 23 giugno, arriva in seguito all’assemblea del 21 giugno con tutto il personale della biblioteca comunale, in cui si è preso atto della criticità in atto tale da mettere in dubbio lo svolgimento regolare dei servizi quali l’apertura del sabato mattina; tra le richieste formulate quella di mantenere e attenzionare il percorso di rilancio in merito all’acquisizione di nuove competenze e nuovi campi di azione. “Nel futuro – sottolinea Francesconi – riteniamo debba essere assicurato attraverso quegli stessi livelli qualitativi che l’hanno fatta conoscere ed apprezzare sia in Italia che all’estero”. “La figura del contabile riteniamo sia fondamentale per la corretta esecuzione del servizio, anche per mantenere i livelli di organizzazione e cura dell’Istituzione”, conclude la segretaria.