Cinquantenne scomparso da Grosseto, si cerca anche nel Senese

Si chiama Enrico Prosperi, ha 52 anni ed è scomparso cinque giorni fa a Grosseto, la sua città. Qui l’uomo vive, da solo. La famiglia chiede di diffondere il più possibile la notizia in modo da avere aiuto per rintracciarlo. Anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto? ha pubblicato la scheda.

Enrico Prosperi, 52 anni, vive appunto da solo a Grosseto, dove sono in molti a conoscerlo perché spesso passeggia per le strade del centro con il suo cagnolino, chiedendo spesso una sigaretta ai passanti. E’ stato visto per l’ultima volta il 14 settembre 2019 intorno alle 11: si trovava in via Inghilterra, nella zona dell’ospedale, era da poco sceso dall’autobus dove ha dimenticato il cellulare e i documenti contenuti in un borsello. Quando la sorella è andata a casa sua per portargli il pranzo non lo ha trovato. Ha lasciato le chiavi a casa.

L’uomo è alto un metro e settantadue, corporatura esile, capelli e occhi castani.

Al momento della scomparsa Prosperi, che ha problemi psichiatrici, indossava una maglietta, bermuda beige e un collare ortopedico che però potrebbe aver tolto. Tra i segni particolari, la mancanza di denti sull’arcata superiore e un’andatura curva. Chiede di continuo le sigarette.

Chiunque lo abbia visto o ne abbia notizie, può segnalarlo qui.