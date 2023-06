Cinquanta appuntamenti con il Touring club italiano

Passate ormai di moda quelle “cinquanta sfumature di”, che per anni sono state abbinate alle cose più disparate, restano invece di attualità i cinquanta appuntamenti con la bellezza che il Touring Club Italiano propone questo fine settimana – dal 9 all’11 giugno – sotto il titolo già estivo di “Aperti per Voi sotto le Stelle”.

La formula è quella che garantisce sempre un bel successo di pubblico: palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche e musei vengono aperti dai volontari del Touring Club ed animati con visite guidate, piccoli eventi, appuntamenti di carattere culturale, che sono una piacevole occasione per farsi raccontare storie, aneddoti e curiosità. Con in più il fascino delle aperture serali che danno sempre un tocco di magia a queste aperture straordinarie.

A Siena, la protagonista dell’appuntamento sarà la Chiesa di San Raimondo al Refugio, capolavoro del 1600, e la straordinaria collezione della Fondazione Conservatori Riuniti di Siena che si trova nei locali adiacenti (link). Giusto ricordare che proprio i volontari del Touring Club tengono aperta la Chiesa di San Raimondo al Refugio ogni mercoledì e sabato, dalle 9.30 alle 13 e dunque le opportunità di ammirarla è sempre a portata di mano.

Volendo rimanere in Toscana, c’è anche l’appuntamento di Massa (link) con le visite accompagnate alla scoperta della Cripta del Duomo con il suggestivo sepolcreto della famiglia Cybo Malaspina. La tomba sarcofago di Eleonora Malaspina, in particolare, sarà il punto di partenza per raccontare la storia e le vicende della famiglia che più di ogni altra si identifica con la storia della città.

Se si preferisce invece allargare un po’ il raggio di azione, si può scegliere il proprio appuntamento da Bolzano a Brindisi, con tappa anche in Sardegna (link). Ed è importante sottolineare che per la partecipazione alle iniziative di “Aperti per Voi sotto le Stelle” è richiesta una donazione di denaro, ad importo libero, che sarà poi utilizzata per finanziare i tanti progetti del Touring Club Italiano.

Roberto Guiggiani