Cinema, a Siena il grande schermo resta spento. Debolini: “Garanzie sui nuovi film prima di riaprire”

I cinema Alessandro VII, l’Odeon e il Metropolitan sono sanificati e già pronti per ripartire (secondo quanto dispone il Dl dello scorso 22 aprile), ma ancora non c’è una data per la riapertura. Francesco Debolini, gestore delle strutture, attende le giornate professionali di cinema di inizio maggio. Durante questa convention le case produttrici italiane ed internazionali presenteranno i loro nuovi lungometraggi ed annunceranno le date di uscita. E’ proprio da questi due argomenti che derivano le incognite maggiori: il timore è che manchino le pellicole. “Sto aspettando perché voglio che ci siano garanzie sulle produzioni – afferma-. Tutti i film usciti di recente sono stati acquistati dalle piattaforme (come Sky, Disney Plus, Amazon Prime ndr)”. Debolini aggiunge: “Quando ho aperto l’anno scorso ad agosto facevo degli spettacoli con 10 persone, questo soprattutto perché c’era la mancanza di produzione”, sottolinea. “Non mi diverto a tenere i locali chiusi, ma almeno chiedo che ci sia la possibilità di pareggiare le spese e non andare in rimessa”, prosegue.