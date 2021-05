Chiusi, voragine in via Longobardi: 50mila euro per ripristinare la strada

E’ stimato in una somma che va da i 40 ai 50mila euro l’intervento di ripristino di Via Longobardi a Chiusi dove ieri, giovedì 7 maggio, intorno alle 21, si è aperta una voragine. Lo ha detto a Siena News il sindaco del Comune Juri Bettollini chiarendo che ancora non si conoscono i tempi dei lavori per rimettere in sesto la strada. “Il buco probabilmente dipende da uno smottamento causato dalla perdita di una fogna – spiega Juri Bettollini -. Nel tempo è stata ‘lavata’ la parte sottostante all’asfalto e per questo ci sarebbe stato il cedimento. La strada era già chiusa prima dell’incidente: avevamo notato che l’asfalto si era avallato già nelle prime ore del pomeriggio di ieri”, continua. Non è la prima volta che un accadimento del genere avviene in Via Longobardi. Già a gennaio del 2020 il Comune aveva svolto indagini archeologiche nella stessa via per i lavori di ripristino di un’altra voragine. “Adesso dobbiamo fare un lavoro di somma urgenza: questa è una strada di collegamento per il nostro servizio scuola – dice ancora Bettollini-. Dovremo fare una via alternativa e useremo le altre vie del centro storico per lo scuolabus”.