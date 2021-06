Chiusi, domani tre inaugurazioni da ricordare: palazzetto della Pania, centro vaccinale e Frecciarossa

Domenica 13 giugno sarà una giornata importante per la Città di Chiusi, che si sta preparando a vivere tre momenti di inaugurazione storici. Si inizia alle 11.30 con il taglio del nastro del Palazzetto dello Sport in località Pania.

Dopo l’ok arrivato dalla commissione pubblico spettacolo sono, infatti, terminati gli ultimi lavori di rifinitura rimasti e l’imponente struttura da ben 10 metri di altezza con un campo da gioco polivalente lungo 44 metri e largo 23, è pronta a dare vita a nuove ed entusiasmanti sfide sportive. Nella stessa giornata dell’inaugurazione, infatti, proprio il nuovo Palazzetto si ergerà a fortino per Gara 1 della finale Playoff del campionato di Serie B di Basket che vede impegnata la San Giobbe Basket Chiusi nell’impresa e sogno della serie A.

La giornata di inaugurazioni proseguirà nel pomeriggio (ore 15.30) al Palasport di Poggio Gallina dove inizieranno i lavori del nuovo centro vaccinale allestito dall’Asl Toscana sud est grazie alla collaborazione e all’impegno dell’amministrazione comunale di Chiusi. Il via alla vaccinazione sarà dato attraverso trecento dosi suddivise in due turni di prenotazione: dalle 14 alle 20 e dalle 20 alle 23 e riservate in prima battuta ai maturandi e poi alle prenotazioni last minute aperte dalla sera precedente, qualora non fossero completati tutti i turni con i giovani studenti. Ultimo appuntamento della giornata l’arrivo del Frecciarossa alla Stazione di Chiusi atteso per le ore 21.11. Per il terzo anno consecutivo, infatti, lo snodo chiusino è stato selezionato nei piani turistici di Trenitalia come luogo ideale per servire tutto il territorio della Provincia di Siena e del Trasimeno in Umbria. I biglietti sono già acquistabili online sul sito www.trenitalia.it

“Domenica prossima – dichiara il primo cittadino Juri Bettollini – sarà una giornata impegnativa ma ricca di soddisfazioni. Ogni appuntamento rappresenta il temine di un lavoro specifico che ha visto impegnata tutta l’amministrazione per mesi e in alcuni casi anche per anni. Il Palazzetto alla Pania rappresenta un elemento di grande orgoglio perché da un lato offriamo alla nostra comunità e a tutto il territorio una struttura unica che permetterà di sviluppare in modo sano i valori dello sport e dall’altro renderà finalmente utilizzabile e produttiva un’area da troppo tempo abbandonata a causa di scelte poco lungimiranti del passato. L’importanza del centro vaccinale è, ovviamente, sotto gli occhi di tutti e ringraziamo il personale e l’amministrazione della Asl e della società della Salute per aver ritenuto la nostra città idonea ad essere protagonista del processo che riporterà a vivere quella normalità che ormai attendiamo da un anno e mezzo. Una normalità che torna anche grazie potenzialità turistiche che il Frecciarossa porta con sé. Dopo il Covid mantenere la fermata dell’Alta Velocità nella nostra stazione era tutt’altro che scontato, ma il grande lavoro sinergico profuso da tutto il territorio della Provincia di Siena e del Trasimeno negli anni passati ha convinto Trenitalia a proseguire nella strada di promozione turistica del nostro territorio attraverso la viabilità su ferro e di questo siamo veramente soddisfatti. Una giornata, insomma, che sarà da ricordare e che sarà vissuta nel segno delle promesse mantenute attraverso la serietà e l’umiltà di un lavoro svolto sempre pensando al bene della comunità di Chiusi.”

Ai tre momenti di inaugurazione parteciperanno, oltre al sindaco e agli assessori della giunta chiusina; il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese Giacomo Grazi e le autorità civili, militari, religiose e sanitarie della zona. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto scrupoloso delle norme Anti Covid-19