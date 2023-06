Un incidente è avvenuto a Chiusdino: quattro motociclisti viaggiavano da Montieri a Chiusdino quando, per cause in corso di accertamento, una delle moto è andata a sbattere frontalmente contro un’auto che viaggiava in senso opposto. Sul posto i soccorsi e i carabinieri di Chiusdino oltre al l’elisoccorso Pegaso. Il motociclista coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita