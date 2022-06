Chigiana suono e immagine: serata conclusiva del Film scoring intensive program

L’Accademia Chigiana, in collaborazione con Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, presenta a Siena la serata conclusiva della prima edizione del Film Scoring Intensive Program.

Giovedì 16 giugno alle ore 18.00 presso il Cinema Alessandro VII di Siena saranno presentati e premiati i lavori di composizione, orchestrazione e sound design realizzati dai 10 allievi partecipanti al corso internazionale di musica per film, realizzati con l’impiego delle tecnologie più avanzate per il suono applicate alle immagini.

Dopo 3 settimane di intenso lavoro, con uno staff che annovera i migliori docenti e professionisti del settore, pluripremiati e di alto standing internazionale, molti dei quali provenienti dal mondo di Hollywood, i giovani allievi (professionisti e studenti) presenteranno al pubblico 10 clip video tratti da film con musiche originali, della durata di circa 3 minuti, scritte per un’orchestra sinfonica di 42 elementi, grazie alla collaborazione con l’ORT – Orchestra della Toscana. Le musiche sono state registrate professionalmente al Teatro Verdi di Firenze.

Gli allievi provenienti da diversi Paesi del mondo, Norvegia, Stati Uniti, Italia, Estonia e Australia, hanno avuto l’opportunità, grazie al nuovo programma dell’Accademia Chigiana, di specializzarsi con alcuni tra i principali protagonisti della scena della produzione musicale per la cinematografia: Patrick Kirst, Direttore dello Screen Scoring Program presso la Thornton School of Music – University of Southern California, parte integrante della fiorente industria dei media di Los Angeles; Pete Anthony, orchestratore, arrangiatore e direttore d’orchestra a Los Angeles con all’attivo oltre 400 film e produzioni con i migliori compositori di Hollywood; Alessio Miraglia, produttore, compositore e ingegnere del suono, protagonista di film internazionali e produzioni Netflix e Disney; Marco Beltrami, compositore e direttore d’orchestra americano, autore di colonne sonore di film e serie televisive; Lawrence Shragge, pluripremiato esploratore musicale, autore di 165 colonne sonore; Marco Streccioni, ingegnere del suono e guru della registrazione in studio per grandi orchestre, storico collaboratore di Ennio Morricone e del centro di produzione RAI di Roma e con la Sofia Record Factory; Tim Starnes, produttore, editore musicale, mixer e compositore, ha lavorato a Il Signore degli Anelli e King Kong.

Il Film Scoring Intensive Program è il primo di una serie di moduli del nuovo progetto “Suono e Immagine” dell’Accademia Chigiana creato con l’obiettivo di avviare collaborazioni professionali nazionali e internazionali. Un particolare ringraziamento va ai partner coinvolti: Fondazione Sistema Toscana, con Toscana Film Commission e Manifatture Digitali Cinema, University of Southern California (Los Angeles), ORT – Orchestra della Toscana, insieme ai partner istituzionali Regione Toscana, Comune di Siena e Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Per l’allestimento degli spazi di lavoro e le dotazioni tecniche dell’aula di ascolto e mixaggio, il Film Scoring Intensive Program si è avvalso dell’importante contributo di Adam Audio, Focusrite e Focusrite Academic Group, con cui ha avviato una significativa partnership.

«È un onore per noi essere partner dell’Accademia Musicale Chigiana – dichiara al riguardo Christian Hellinger, CEO di ADAM Audio – per il suo programma di FilmScoring. La storia di questa istituzione, la qualità del suo curriculum e delle sue strutture, è eccezionale. Dai nomi prestigiosi dei docenti siamo sicuri che gli allievi avranno un’esperienza indimenticabile. Anche a nome del Gruppo Focusrite for Education, vogliamo ringraziare il team della Chigiana per la fiducia riposta nel nostro brand. Siamo felici che il nostro impegno nei confronti di questa prestigiosa istituzione porti frutti preziosi e si concretizzi nelle produzioni e nel talento degli allievi. Ci auguriamo una collaborazione per molti anni a venire».

Altri partner tecnici sono Terrecablate di Siena e Virus Studio di Siena.

Con l’avvio della nuova area di attività Suono e Immagine l’Accademia Chigiana si pone in linea di continuità con la sua eredità storica e con la sua prestigiosa offerta formativa nell’ambito della musica per film, che in passato ha avuto la presenza di grandi protagonisti quali Francesco Lavagnino, Nino Rota e i premi Oscar Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bacalov. Con il Chigiana Film Scoring Intensive Program Siena si conferma al centro delle nuove dinamiche connesse con l’integrazione delle competenze e la sperimentazione nel settore dell’innovazione culturale e dello spettacolo, favorendo l’accesso dei giovani alle più avanzate forme di comunicazione e divulgazione della conoscenza.

Il coordinamento del corso è affidato a Nicola Sani e Antonio Artese, curatore del Chigiana Global Academy Program, che nel riorganizzare il corso hanno tenuto conto di un’estesa analisi di benchmarking effettuata sui principali corsi offerti da istituzioni accademiche internazionali accreditate e da enti privati, tra i quali i master della celebre USC Thornton School of Music di Los Angeles, del Berklee College of Music di Boston, della New York University Steinhardt School of Music o del Royal College of Music di Londra.

Il nuovo progetto formativo rappresenta un importante arricchimento dell’offerta culturale della Regione, con sviluppi di grande appeal per il mondo del cinema e dell’audiovisivo. L’obiettivo è quello di sviluppare delle competenze rare e specialistiche, particolarmente apprezzate dalle case di produzione, favorendo l’avvio alla carriera di giovani talenti che desiderano lavorare nell’ambito delle discipline dell’audiovisivo. La collaborazione con Toscana Film Commission realizza sul territorio toscano una realtà d’eccellenza in ambito audiovisivo unica in Italia e competitiva anche in ambito internazionale.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. È possibile prenotare chiamando al numero 0577 22091 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.