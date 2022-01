Chianciano Terme, in vigore le nuove regole di accesso alla biblioteca comunale

Alla biblioteca comunale di Chianciano Terme, in Viale Dante 4/B, sono entrate in vigore le disposizioni per cui si accede si accede soltanto se muniti di Green pass rafforzato. Per usufruire dei servizi di consultazione e sostare a qualunque titolo all’interno dei locali, è infatti necessario osservare quanto previsto dal D.L. 221 del 24 dicembre 2021. Si ricorda che per “green pass rafforzato” si intende la certificazione rilasciata a seguito della vaccinazione o della guarigione da Covid19, non ottenuta con il risultato negativo di un tampone, sia esso antigenico o molecolare. Per chi fosse sprovvisto del green pass rafforzato, i servizi di prestito e restituzione sono garantiti, dietro prenotazione, all’esterno della biblioteca. Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che sono in possesso dell’idonea certificazione medica, così come l’obbligo dell’uso della mascherina e del rispetto delle misure anticontagio. La biblioteca comunale di Chianciano Terme è aperta martedì e giovedì dalle 14 alle 18; mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Per informazioni, rivolgersi al numero 0578/652511 o via mail all’indirizzo [email protected]