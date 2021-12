Chianciano Terme, il Comune rimborsa i cittadini che acquistano in paese

In prossimità delle festività natalizie, a Chianciano Terme tornano gli incentivi per i cittadini residenti che compiono acquisti presso le attività commerciali presenti nel Comune. Dato il positivo riscontro ottenuto già in passato da questa iniziativa, l’amministrazione comunale ha deciso di riproporla, stanziando ulteriori risorse.

“L’obiettivo di questa operazione è proprio quello di incoraggiare la spesa all’interno della cittadina – dichiara il sindaco Andrea Marchetti – così da ravvivare la rete commerciale, soprattutto durante l’importante periodo natalizio. Si tratta di un’iniziativa a supporto dell’economia locale che, nelle altre occasioni in cui è stata proposta, ha raggiunto le finalità con cui era stata promossa”.

Nello specifico, la misura prevede che per gli acquisti fatti negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e al mercato settimanale, il Comune rimborserà ai cittadini il 50% della spesa sostenuta. Per ricevere il contributo, che va da un minimo di 15,00 euro ad un massimo di 50,00 euro, si dovrà compiere quindi una spesa di almeno 30,00 euro, effettuando il pagamento con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito o carte prepagate, assegni bancari e assegni circolari, bonifico bancario o postale). Non rientrano nell’iniziativa gli acquisti effettuati presso farmacie, esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi, oltre che di generi di monopolio.

La domanda, che si può presentare una volta soltanto, va trasmessa online attraverso il Portale del cittadino, a cui si accede dal sito del Comune di Chianciano Terme, compilando in tutti i suoi campi la “Richiesta rimborso acquisti”. L’iniziativa è valida sino a esaurimento delle risorse messe a disposizione; farà fede l’ordine di presentazione delle domande ritenute valide.