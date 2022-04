Chianciano Terme, il Comune cerca un gestore per il polo congressuale di Parco Fucoli

Lo sviluppo socio-economico e turistico di Chianciano Terme passa per il polo congressuale presente all’interno di Parco Fucoli. Utilizzandolo per l’organizzazione di incontri, esposizioni ed eventi, l’amministrazione comunale ha l’obiettivo di fare del polo il motore delle attività produttive locali legate al turismo e al settore alberghiero. Per questo motivo ha indetto un avviso di consultazione preliminare di mercato volto a individuare operatori a cui affidare la gestione dell’area che, oltre al PalaMontepaschi, comprende un edificio ad uso polivalente in grado di ospitare convegni ed eventi sportivi.

Il Comune di Chianciano Terme ha pubblicato l’avviso al fine di valutare la presenza di eventuali operatori economici interessati a possibili forme di valorizzazione del complesso immobiliare. Soluzioni progettuali e gestionali dovranno essere in grado di far finalmente conoscere il polo agli operatori del settore, un aspetto fondamentale per la ripresa economica del territorio.

Dai contributi ottenuti nella fase di questa consultazione preliminare di mercato si passerà alla pianificazione e alla preparazione della procedura di gara e di contratto.

Nel progetto, il proponente dovrà descrivere le caratteristiche essenziali dell’intervento di rivitalizzazione del polo, nonché le azioni previste nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi specificati nell’avviso.

Il termine della presentazione della manifestazione di interesse debitamente compilata è fissato per lunedì 16 maggio 2022, alle ore 13, mentre quello per l’invio di richieste di chiarimento è fissato per lunedì 9 maggio.

L’avviso, completo di tutti i dettagli, i documenti e i contatti e le risposte fornite a eventuali quesiti, è pubblicato sul sito del Comune di Chianciano Terme, nella sezione Bandi di gara e contratti.