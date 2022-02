“Chi dice donna dice dono”: calcio e solidarietà protagonisti nel torneo di Quavio, Pubblica Assistenza e Misericordia

Calcio e solidarietà protagonisti per la Festa della donna: QuaViO , Misericordia e Pubblica Assistenza di Siena infatti hanno organizzato “Chi dice donna dice dono – 1mo Trofeo di calcio solidale” che si svolgerà agli impianti del San Miniato in via Veterani dello Sport 1.

L’iniziativa è fatta in collaborazione con Acn Siena, San Miniato , Acn Siena Femminile e Csi Siena e gode del patrocino dell’ assessorato alla Sanità, servizi sociali e politiche della casa del Comune. Tra i partecipanti anche la Nazionale italiana di calcio trapiantati. “L’evento, non competitivo e di solo scambio culturale, è organizzato in memoria della scrittrice senese Rossana Guarnieri a cui QuaViO ha già dedicato il suo trentennale”, spiegano gli organizzatori .

“Un’iniziativa che unisce valori e solidarietà – commenta l’assessore del Comune di Siena Francesca Appolloni – affinché il giorno della festa della donna non sia meramente una giornata di celebrazioni, ma serva a testimoniare quanto sia fondamentale il ruolo femminile nella società attuale e, in particolare, nel mondo del volontariato. In questo contesto vogliamo anche promuovere l’iniziativa dei ‘buoni viaggio’, servizio a favore delle categorie più fragili e inserito all’interno del progetto e delle risorse a disposizione con ‘Obiettivo famiglia’. Proprio recentemente l’amministrazione comunale ha ampliato la platea dei potenziali destinatari dei ‘buoni’, utilizzabili tramite taxi e Ncc: potranno essere utilizzati anche da coloro che prestano servizi di cura e assistenza”.

“Fare rete tra realtà del volontariato è la strada corretta per essere di aiuto a chi è più fragile: va in questo senso anche questa iniziativa in cui raccoglieremo fondi a sostegno di malati oncologici che sono nell’ultimo tratto della propria vita”, precisa il vicepresidente di QuaViO Giuseppe Saponaro.

Sarà un pomeriggio di divertimento e di fare squadra tutti insieme, uomini e donne, varie associazioni e società sportive per un obiettivo comune importante”, così l’allenatore dell’Acn Siena femminile Marco Maffei