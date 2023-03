ChatGpt, i consigli ai candidati in vista delle elezioni: “Ecco le priorità per i senesi”

Le priorità per i cittadini di Siena: infrastrutture e servizi pubblici; lavoro e sviluppo economico; sicurezza e ordine pubblico; educazione e formazione; cultura e svago. A dirlo è ChatGpt, il prototipo di chatbot OpenAi, che nelle ultime settimane ha impressionato il mondo per la sua capacità di acquisire nuovi dati e saper conversare con gli utenti umani.

Proprio ChatGpt ha voluto dispensare qualche consiglio ai futuri candidati sindaco di Siena, chiarendo però di non essere in grado di sapere quali siano i nomi di chi corre per palazzo pubblico e quindi di non avere un’opinione sugli stessi candidati.

Cinque, dunque, le priorità dei senesi secondo il modello di intelligenza artificiale. Tra questi c’è il capitolo “infrastrutture e servizi pubblici”. ChatGpt ha osservato come “i cittadini di solito vogliono avere accesso a servizi pubblici di alta qualità come trasporti, strade ben tenute, parchi, spazi verdi, servizi di igiene urbana e raccolta differenziata”.

Poi vengono lavoro e sviluppo economico, con occupazione e investimenti che, ha affermato il software, “per la città sono spesso considerati cruciali per garantire la sostenibilità a lungo termine della comunità”. Un’altra preoccupazione giudicata “importante” per i cittadini è la garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico nelle strade, nei quartieri e nei luoghi pubblici.

Cinque anche le sfide primarie che Siena dovrà affrontare in futuro. E tra queste c’è la necessità di una maggiore attenzione verso la sostenibilità e le politiche green. Ed ancora c’è la sfida demografica con la necessità di porre rimedio all’invecchiamento della popolazione. Quindi il turismo, l’accessibilità ed i trasporti.

Spazio poi per Mps: “Difficile fare previsioni precise sul suo futuro, poiché dipende dalle decisioni delle autorità regolatorie e dalle strategie adottate dal management della banca”, ha ammesso il chatbot.

Mentre il destino del Biotecnopolo, ha aggiunto, “dipenderà dalle politiche e dagli investimenti a livello regionale e nazionale, oltre che dalla capacità dei ricercatori e degli imprenditori di attrarre finanziamenti e collaborazioni con il mondo accademico e industriale. Tuttavia -ha concluso ChatGpt-, l’importanza della ricerca biotecnologica e l’interesse degli investitori in questo settore suggeriscono che il Biotecnopolo di Siena potrebbe avere un ruolo importante nello sviluppo della città e della regione circostante”.

MC