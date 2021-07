Scontro tra auto e camion, padre e figlio piccolo gravissimi in ospedale

I vigili del fuoco del comando di Siena, sono intervenuti alle ore 19.45 in località le Piazze di Cetona, sulla provinciale 321, a seguito di un incidente stradale, un frontale tra un pick-up ed un camion. Sul pick-up con a bordo una famiglia di 4 persone, padre di 58 anni trasportato in condizioni gravissime alle Scotte e un figlio piccolo – 11 anni – trasportato con elisoccorso al Meyer di Firenze mentre la madre con altro figlio non hanno avuto bisogno delle cure sanitarie. Sul posto i sanitari del 118 oltre ai vigili del fuoco