Cessazioni ed entrate in servizio di pediatri di libera scelta in provincia di Siena

L’Asl sud est comunica le novità di fine settembre ed inizio ottobre per quanto riguarda i pediatri di libera scelta in provincia di Siena, conseguenti a cessazioni ed entrate in servizio.

Il 30 settembre cesserà il dottor Sandro Valentini, pediatra di libera scelta a Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano. Gli assistiti, salva la facoltà di scelta di un altro pediatra, saranno assegnati d’ufficio alla dottoressa Maria Caterina Nicoletti. Sempre lo stesso giorno, cesserà anche la dottoressa Ursula Geronzi, pediatra di libera scelta nell’ambito di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni e Radda in Chianti. I genitori dei suoi assistiti dovranno fare una nuova scelta. Il giorno dopo, primo ottobre, entrerà in servizio nello stesso ambito come pediatra di libera scelta la dottoressa Cosimina Cerrone.

Per tutti coloro che devono compiere una nuova scelta, l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo(clicca qui) Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico: Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link seguente (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”); Su Toscana Salute: Compilando il modulo online presente nella pagina seguente. Infine tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche 14-15.