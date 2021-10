Certificati anagrafici online, via al servizio a Montepulciano

Certificati anagrafici direttamente a casa propria, nel proprio computer, in tempo reale, 24 ore su 24. I residenti nel Comune di Montepulciano possono richiedere, attraverso il sito internet dell’Ente, certificazioni anagrafiche proprio come si fa recandosi personalmente presso gli uffici. E’ un ulteriore, fondamentale passo avanti, garantito dal progresso delle procedure digitali ma semplicissimo per chiunque e che non “manda il soffitta” le consolidate abitudini.

Chiedere al Comune di Montepulciano un certificato online è veramente pratico e veloce: occorre accedere con un’identità certificata (SPID, EIDAS o CIE) all’area dei servizi online offerti dal sito e seguire i pochi passaggi che occorrono per ottenere il documento, che giunge entro pochi minuti. Il Comune ha comunque predisposto una guida che si trova ugualmente sul sito istituzionale ed è consultabile senza bisogno di accedere alla piattaforma. Le certificazioni disponibili sono quelle relative al richiedente, ai componenti del nucleo familiare e ad altri residenti nel Comune di Montepulciano.

I certificati che si possono chiedere online sono chiaramente elencati, per quelli non compresi è necessario rivolgersi agli sportelli comunali. Fatta eccezione per quelle esenti, per le quali va indicata la motivazione, le certificazioni sono normalmente in bollo, il pagamento si effettua sempre telematicamente, utilizzando la piattaforma Pago PA, con vari metodi di versamento della somma. I certificati rilasciati online dal Comune hanno stessa valenza giuridica e digitale di quelli ottenibili allo sportello in quanto generati ed emessi da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con relativo contrassegno elettronico, il QR Code stampigliato in alto a destra; il file ottenuto può essere salvato e inoltrato ad altri destinatari, per gli utilizzi consentiti.

Il rilascio online delle certificazioni anagrafiche rappresenta, per Montepulciano, un ampliamento del servizio che prevedeva già la consultazione. I vantaggi sono facilmente identificabili: non occorre necessariamente recarsi presso gli uffici, si risparmia tempo, si limitano i movimenti con i mezzi di trasporto, in questa fase si riducono le possibilità di assembramento, potenzialmente rischiose, e si liberano risorse, in termini di tempo e di energia, da dedicare al miglioramento di altri servizi. In sintesi, gli evidenti vantaggi individuali diventano anche collettivi.