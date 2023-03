Castelnuovo rende omaggio ai caduti di Scalvaia

Domenica 12 marzo Castelnuovo Berardenga renderà omaggio ai partigiani e ai cittadini castelnovini appartenenti alla Brigata Spartaco Lavagnini che l’11 marzo 1944 persero la vita a Scalvaia per mano fascista. Il 79esimo anniversario si svolgerà, come ogni anno, a Monteaperti, con il concentramento dei partecipanti alle ore 16 e la partenza del corteo, alle ore 16.15, per raggiungere il monumento ai caduti. Alle ore 16.30 seguiranno i saluti di Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga, e di Filippo Lambardi, presidente della sezione Anpi di Siena. La cerimonia, organizzata dal Comune di Castelnuovo Berardenga e dalla sezione castelnovina dell’Anpi “Vittorio Carnasciali”, sarà accompagnata dalle note della Banda di Castelnuovo Berardenga.

I partigiani uccisi l’11 marzo 1944 a Scalvaia in seguito a un rastrellamento fascista furono Giovanni Bovini, Alizzardo e Alvaro Avi, Lilioso Antonucci, Ezio Filippini, Aldo Mari, Azelio Pieri, Cesare Borri, Faustino Masi, Ermanno Fabbri e Solimano Boschi. A loro si aggiunse il francese Robert Haudin, che morì il 12 marzo per le ferite riportate. Altri partigiani vennero catturati e condotti alla Caserma Lamarmora, dove quattro di loro – Adorno Borgianni, Primo Simi, Tommaso Masi e Renato Bindi – furono condannati a morte dopo un processo sommario e fucilati il 13 marzo.