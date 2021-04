Castelnuovo Berardenga, nuovi investimenti nella semplificazione burocratica

Il comune di Castelnuovo Berardenga continua a investire nella semplificazione burocratica e amministrativa. Da alcuni giorni attraverso il portale SUE, Sportello unico per l’edilizia, è possibile consultare le scansioni dei registri storici cartacei relativi alle istanze in materia edilizia e l’archivio digitale delle istanze in materia edilizia dal 1997 a oggi. Per accedere alla sezione è richiesta la registrazione nell’area utenti. Il portale è accessibile dalla home page del sito internet del Comune, nella sezione Sistema Informativo Territoriale (link diretto http://servizionline.comune.castelnuovo.si.it) e nei prossimi giorni sarà pubblicato un manuale d’uso dei nuovi strumenti nella sezione ‘Edilizia privata’ all’interno della pagina dell’Ufficio Tecnico -Urbanistica. Il potenziamento del portale SUE rafforza le opportunità già a disposizione da alcuni anni per tecnici e cittadini per migliorare la trasmissione, l’archiviazione e la successiva consultazione con modalità telematica delle pratiche legate alla richiesta degli atti necessari per gli interventi edili e ai relativi iter.