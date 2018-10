Castelnuovo Berardenga: controllo alle tubature pretesto per truffare anziana signora

Un caso di truffa che vede coinvolto un sedicente tecnico dell’Acquedotto del Fiora. Qualche giorno fa l’ azienda aveva messo in allerta i propri utenti.

Nella giornata di ieri . domenica 21 ottobre alle ore 17.00, a Castelnuovo Berardenga, un’anziana signora residente nel comune ha presentato una denuncia contro ignoti presso gli uffici della locale stazione dei Carabinieri.

Nella mattinata di giovedì 18 ottobre, un soggetto in uniforme qualificatosi come agente della Polizia municipale unitamente a un sedicente tecnico del locale Acquedotto del Fiora, dopo essersi introdotti nell’abitazione della signora col pretesto di effettuare un controllo alle tubature, si sono allontanati dopo essersi fatti consegnare alcuni monili in argento quale corrispettivo delle urgenti riparazioni che sostenevano di avere svolto. Il danno quantificato è di 1500 Euro, i Carabinieri stanno procedendo con le indagini.