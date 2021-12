Caso Rossi, perizie per l’intera giornata. Audizione per l’ex colonnello Mortillaro

Non ha voluto rilasciare dichiarazioni, all’esterno della Prefettura, l’ex colonnello dei carabinieri Rosario Mortillaro che è stato sentito dalla commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi. Mortillaro, all’uscita di un’audizione durata quasi 4 ore che rimarrà secretata, si è limitato a dire: “non posso parlare, mi ritengo però soddisfatto” . Intanto, nel pomeriggio e durante la sera, è andata avanti la perizia tecnica da parte dei Ris di Roma a Siena sull’ufficio di Rossi e sul vicolo di Monte Pio. Lungo la via il reparto ha cercato di ricreare, attraverso test con pioggia artificiale, le condizioni climatiche di quella sera dell’6 marzo 2013. Dalla finestra dell’ufficio dell’ex manager e anche da quella al piano superiore, il quarto, sono inoltre stati effettuati più volte test di caduta libera e parabolica di orologi dello stesso modello di quello di Rossi. Non solo, durante i rilievi e le simulazioni, è stata anche usata la telecamera di sorveglianza di Mps che immortalò la caduta di Rossi in una situazione di illuminazione simile a quella di otto anni fa. “La verità alla quale mi atterrò sarà quella che uscirà dalle perizie del Ris. Per quanto riguarda il test di oggi abbiamo chiesto di simulare sia l’ipotesi del suicidio che quella della defenestrazione. I risultati degli esami arriveranno in tre mesi”, così il presidente della commissione Pierantonio Zanettin durante la conferenza odierna “punto della situazione” sulla maxi- perizia.