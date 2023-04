Caso El Nezzel, De Mossi: “Da Diocesi e associazioni di Siena c’è stato sempre grande lavoro”

“Perché non ha difeso Siena contro gli attacchi della famiglia El-Nezzel?”. “Questa città la difendo sempre. E se ho mancato di difenderla in questa occasione mi scuso. Voglio ringraziare le associazione l’arcivescovo e le associazioni per il grande lavoro svolto. E devo dire che un certo sensazionalismo corrisponde poco agli argomenti della famiglia. Certi titolo di alcuni giornali magari non corrispondono ai pensieri della famiglia”. Lo ha detto il sindaco di Siena Luigi de Mossi parlando della vicenda della famiglia del piccolo Mustafa El Nezzel.