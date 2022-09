Caro bollette, Michelotti: “Subito aiuti a famiglie e imprese, diminuire il costo del lavoro”

Sul caro bollette “subito aiuti a famiglie e imprese” e poi “una concreta strategia per il risparmio energetico, ma senza inutili blocchi o austerity”.

Su questo tema ‘caldo’ della campagna elettorale interviene Francesco Michelotti che poi espone la ricetta di FdI. “Serve attivare da subito un aiuto concreto alle imprese, diminuendo il costo del lavoro, per incentivare l’occupazione: chi assume, in sostanza, deve avere la possibilità di pagare meno tasse. Il Governo deve intervenire applicando un tetto ai costi e garantire sostegno alle famiglie e alle aziende”.

Michelotti osserva poi come il credito d’imposta “è fumo negli occhi” perché “il calcolo è stato modulato, di fatto, sulla differenza fra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2022, mentre i rincari sono arrivati dal mese di aprile 2022 in poi”. Quindi, per Michelotti, “tantissimi imprenditori, per non dire la quasi totalità, non avrà accesso al credito, così come coloro che fino alla scorsa primavera potevano vantare un contratto a tariffa fissa. Entro metà del 2023 rischiano la chiusura circa 120mila aziende del terziario, 370mila i posti di lavoro persi”.

Intanto FdI saluta l’ingresso nel partito di uno storico esponente del centrodestra ed imprenditore ilcinese: Hubert Ciacci, definito un “valore aggiunto” per la coalizione nella Val d’Orcia.

“La sua scelta – commentano Fabrizio Rossi e Michelotti in una nota – è quella di un imprenditore locale che tiene da sempre al proprio territorio, è una sintesi di quanto importante sia il messaggio che la destra e Fratelli d’Italia sta raccogliendo su tutti i luoghi del comprensorio delle provincie di Siena e Grosseto, con la nascita di numerosi nuovi circoli territoriali, frutto della politica coerente e vicina ai cittadini e imprese, da sempre portata avanti dal nostro partito”

“La decisione di aderire al partito della Meloni, è soltanto mia, – dice Ciacci – ed è maturata dopo un percorso politico nel quale ho preso atto che le idee e le tematiche portate avanti da Fratelli d’Italia, specie in quest’ultimo periodo, sono quelle giuste per far uscire non solo il nostro territorio, ma il nostro Paese dalla crisi nella quale è stato portato dal Pd e dalla sinistra in quest’ultimi anni. Idee, le quali trovano il mio incondizionato appoggio, e anche l’appoggio di chi mi sta vicino nel territorio di Montalcino”.