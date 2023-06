Cappella musicale Lauretana, straordinario ciclo di concerti a dieci anni della morte del Maestro Cardinale Bertolucci

La Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci presenta un ciclo di Concerti della Cappella Musicale Lauretana in Toscana a dieci anni dalla morte del Maestro Cardinale Domenico Bartolucci. La Cappella Musicale Lauretana (Coro della Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci) sarà presente in una serie di concerti dall’1 al 6 luglio 2023 in diverse località della Toscana ed in particolare a Siena il 4 luglio, alle ore 21:00, presso la Chiesa della Santissima Annunziata, per commemorare il Maestro Cardinale Domenico Bartolucci a dieci anni dalla morte.

Il concerto è organizzato dalla Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci, istituzione culturale nata a Roma nel 2003, con l’obiettivo di diffondere la Musica Sacra ed in particolare conservare e promuovere l’opera di Domenico Bartolucci (Borgo San Lorenzo 1917 – Roma 2013). Direttore della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” per oltre 40 anni, fu creato Cardinale all’età di 93 anni da Papa Benedetto XVI per il generoso ed esemplare servizio alla Chiesa e ai successori di Pietro. Il suo lungo magistero ha rappresentato uno dei momenti più alti nella recente storia musicale della Cappella Sistina e ha lasciato una eredità artistica sia come prolifico compositore, sia come massimo custode ed interprete della tradizione polifonica della Scuola Romana.

Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato l’Arcidiocesi di Siena, Opera Laboratori, Sillabe e C3T. L’iniziativa, inoltre, gode del Patrocinio e del Contributo della Regione Toscana.

La Cappella Musicale Lauretana (Coro della Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci) ha il privilegio di essere stata diretta per molti anni dallo stesso Bartolucci, dal quale ha assorbito stile, pensiero e tradizione. È costituita prevalentemente da professionisti che hanno lavorato diversi anni con lui, molti anche da bambini come pueri cantores della Cappella Sistina come il Maestro Adriano Caroletti, che la dirige dal 2015. Svolge durante tutto l’anno il suo servizio liturgico presso il Santuario romano di San Salvatore in Lauro ed è invitata ad esibirsi in concerti in Italia e all’estero. Nel giugno 2017 ha commemorato il Centenario dalla nascita del Maestro Cardinale Domenico Bartolucci con uno straordinario concerto nel Braccio Nuovo dei Musei Vaticani e nel 2022 è stata invitata a cantare in una serie di prestigiosi concerti a Chicago (Stati Uniti). Nel programma musicale ritroveremo la grande Musica Sacra, dal canto gregoriano agli autori della polifonia classica e contemporanea: Giovanni Pierluigi da Palestrina, polifonista sommo, considerato già dai contemporanei “princeps musicæ”, lo spagnolo Tomas Luis de Victoria, il fiammingo Orlando di Lasso, Lorenzo Perosi, Maestro della Cappella Sistina nella prima metà del ’900, ed infine Domenico Bartolucci.

La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per informazioni:

Fondazione Bartolucci

Via della Pace, 24 – 00186 Rome (Italy) – Tel. +39 06 83081463

fondazionebartolucci.it – [email protected]