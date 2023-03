Capodanno senese, Lojudice: “Questa celebrazione deve portarci a guardare avanti senza scoraggiarci mai”

“Questo giorno deve portarci a guardare avanti e a non farci scoraggiare mai”. Lo ha detto il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, durante le celebrazioni per il capodanno senese (qui la diretta). “Non possiamo non unirci a tutta l’umanità che implora, per l’intercessione della Madonna e dei santi, il dono per la pace per tutti i luoghi di guerra, dove si muore, si uccide. E si perpetua una situazione che è contro l’uomo – ha aggiunto-. Siamo tutti chiamati ad essere costruttori di pace nel cammino della vita”.