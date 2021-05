Cantieri, in provincia di Siena richieste per progetti prioritari per oltre 5 milioni di euro

Dieci interventi nel territorio della provincia di Siena che la Regione ha proposto all’Agenzia per la coesione territoriale, che potrebbe dare il suo assenso sulla loro ammissibilità al finanziamento. Se arriverà il via libera i lavori saranno finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione

“Sono opere strategiche e immediatamente cantierabili. Naturalmente ci attendiamo una risposta positiva da parte dell’Agenzia e di poter dare avvio a molte delle opere entro quest’anno e, dove previsto pubblicare, entro tre mesi dall’assegnazione delle risorse, il bando per accedere ai contributi previsti”, ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. La Giunta regionale infatti si è assunta l’impegno a pubblicare il relativo bando entro tre mesi dall’assegnazione delle risorse del Fsc.

Gli interventi

Per il territorio senese dovrebbero arrivare più di milioni di euro. Tre sono a Sinalunga dove il Comune ha richiesto 11mila euro per la realizzazione di orti urbani, 400mila euro per l’adeguamento antisismico per una scuola secondaria di Bettolle e 550 mila euro per l’adeguamento antiincendio dell’istituto comprensivo John Lennon e la scuola secondaria Don Lorenzo Milani. Pienza ha richiesto un milione e 100mila euro per l’adeguamento sismico di una scuola elementare. San Quirico d’Orcia ne ha richiesti 560mila per l’adeguamento sismico di una secondaria mentre Torrita di Siena ha richiesto poco meno di un milione e 200mila euro per l’adeguamento dell’istituto Edmondo de Amicis. Murlo ha fatto richiesta di 226mila euro per un progetto di consolidamento in via del Lagaccio. Di 770mila euro è la richiesta del comune di Montepulciano per ripristinare le mura castellane a valle di via Giardino. Monteroni ha fatto richiesta di 200mila euro per i lavori di ricostruzione del ponte sul borro La Causa. Infine la provincia ha fatto richiesta di 165mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e sostiuzione di barriere di un ponte sulla Cassia.