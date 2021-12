Campo scuola “Renzo Corsi”, pubblicata la gara dei lavori.

Un impianto ” moderno e fruibile”, con una foresteria “per far sì che la struttura possa diventare un centro di preparazione organizzando raduni federali anche per i settori giovanili, anche in vista delle Olimpiadi 2024”.

Paolo Benini, assessore all’edilizia sportiva, ha grandi progetti in mente per il campo scuola Renzo Corsi in viale Avignone e non li nasconde. Per la struttura è stato pubblicato sull’albo pretorio il bando di gara relativo ai lavori, come quelli del primo lotto che riguardano la sistemazione della pista di atletica. “L’importo totale dei lavori del primo lotto è di 676mila euro (comprensivo di 31mila euro di oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso), la gara scadrà il prossimo 19 gennaio. La gara relativa al secondo lotto dei lavori per riqualificazione, sistemazione degli spogliatoi e creazione di una foresteria verrà indetta a inizio gennaio. Il totale del cantiere sfiora il milione di euro”, ricordano dal Comune.

“Concluso come promesso l’iter relativo ai progetti – spiega Benini – abbiamo dato il via alle gare per l’inizio dei cantieri. I lavori saranno finanziati attraverso l’accensione di uno specifico mutuo, per un milione di euro a tasso zero, con il Credito sportivo che è già stato concesso”.

“La prima parte dei lavori riguarderà la rimozione della pavimentazione esistente, quindi verrà effettuata una fresatura del sottostante tappeto bituminoso e adeguamento del sistema di smaltimento delle acque superficiali- dicono da Palazzo Pubblico-. Quindi la realizzazione del nuova tappeto bituminoso di usura e la realizzazione della pavimentazione resinosa della pista, fino ad arrivare all’adeguamento del sistema di illuminazione dell’impianto sportivo e all’adeguamento degli impianti tecnologici degli spogliatoi”.

“E’ stato effettuato anche un sopralluogo – spiega Benini – con un geologo per quella parte finale della curva della pista che si è ‘strappata’ con lo scopo anche di capire cosa c’è sotto e di risolvere il problema. Per quanto concerne il ritorno alla fruibilità degli spogliatoi e docce questi saranno riaperti totalmente non appena la normativa anti Covid lo permetterà”.