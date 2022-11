Campo scuola Renzo Corsi. FdI, Lega e Forza Italia contro Benini: “Dispiaciuti da tua risposta a Vallortigara”

Stupiti e dispiaciuti delle parole che l’assessore Paolo Benini ha rivolto a Elena Vallortigara. Anche le forze ‘politiche’ della maggioranza prendono posizione nella vicenda che vede protagonista il titolare della delega allo sport, il bronzo olimpico e il campo scuola Renzo Corsi.

“È evidente che i lavori al campo scuola Corsi non sono certamente dedicati alla atleta Vallortigara che, comunque, allenandosi da tempo lì contribuisce a dare lustro ad una pista che quotidianamente viene frequentata da tantissimi senesi. Ma è altrettanto evidente che coloro che hanno la responsabilità di amministrare il settore sport non devono mai perdere di vista i canoni della cordialità e della disponibilità di fronte alle composte considerazioni di ogni fruitore di qualunque impianto sportivo della città ed in particolare modo del campo scuola il cui ammodernamento sta vivendo una differimento dei tempi” scrivono in una nota congiunta Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“Dei ritardi nei lavori possono capitare, è sufficiente che venga correttamente e in modo trasparente comunicato all’opinione pubblica, magari indicando una nuova data di fine lavori che possa dare modo a chiunque di riprogrammare le proprie attività sportive sia amatoriali che agonistiche -continuano-. Invitiamo, quindi, l’assessore allo sport a chiamare la campionessa Vallortigara a palazzo pubblico così da poter specificare meglio a lei e, suo tramite, alla cittadinanza quale sia il programma dei lavori dei prossimi mesi al campo scuola”.