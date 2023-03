Campionati Italiani della geografia, anche una scuola di Monteriggioni tra i vincitori

Circa 1.900 studenti hanno partecipato alla prima sessione di gara. La Sicilia grande protagonista. Quattro le province sul podio: Trapani, Messina, Foggia e Siena. Domani, venerdì 24 marzo la sfida riguarderà le scuole superiori mentre sabato 25 marzo i campionati saranno aperti a tutti.

Questa mattina sono tornati i Campionati Italiani della Geografia, la manifestazione che dal 2015 si propone di diffondere la cultura geografica tra le giovani generazioni e di sostenere l’insegnamento della materia nei programmi didattici della scuola italiana.

Una sfida a colpi di mappe e carte geografiche che ha coinvolto in tutta Italia ben 1.910 studenti di 86 scuole medie di 18 regioni italiane e che domani venerdì vedrà impegnati circa 1.300 ragazzi delle superiori.

Quasi tre ore di gara, dalle nove a mezzogiorno, in cui gli studenti hanno dovuto affrontare otto prove distinte, ognuna con decine di domande di cultura geografica: non solo quiz su città, capitali e bandiere ma anche tanti quesiti su ambiente, migrazioni, coordinate geografiche, geopolitica e diritti umani.

Si è aggiudicato il Premio “Ubaldo Formentini, dedicato al primo classificato delle scuole secondarie di primo grado, lo studente Alessio Incammisa (I.C. Bassi Catalano di Trapani)

seguito da Margherita Bosco della stessa scuola e da Simone Farella (I.C. Foscolo-Gabelli di Foggia).

Tutti e tre i ragazzi vincono un soggiorno nel Parco dell’Appennino tosco-emiliano, da sempre partner dei Campionati.

Per quanto riguarda le scuole, si è aggiudicato il Premio “Antonio Scarpone”, per il migliore piazzamento in classifica, l’I.C. Bassi Catalano di Trapani seguito dall’I.C. “Annarita Sidoti” di Gioiosa Marea – Messina e dall’I.C. Monteriggioni (Dante Alighieri) – Siena.

Per Riccardo Canesi, organizzatore dei Campionati, quella di oggi è stata “una bella festa per la Geografia e per quasi duemila ragazzi di tutta Italia che stamani, divertendosi, hanno appreso qualcosa in più sulla complessità del nostro Mondo”.

La gara di oggi si è aperta con i saluti della Dirigente dell’I.I.S. “D. Zaccagna” Silvia Arrighi, di Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, e di Riccardo Morri, presidente dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.

I Campionati proseguono domani venerdì 24 marzo con le gare riservate agli studenti delle scuole superiori e sabato 25 con gli “open”.

SOS Geografia, A.I.I.G. Liguria e Toscana, Associazione “Zaccagna, ieri e oggi”

www.sosgeografia.it