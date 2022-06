Campi solari 2022, riaperti i termini per le domande di contributo

Riapertura dei termini per le domande di contributo ai campi solari 2022 per giovani in età 6-18 anni. A sostegno delle politiche socio-educative extrascolastiche con l’obiettivo di sostenere le famiglie con concrete azioni organizzative ed economiche la giunta comunale ha approvato, nell’ambito del progetto “Obiettivo Famiglia” a cura dell’assessorato alle politiche sociali, il sostegno per le attività estive 2022 dando avvio alle procedure per la formazione e l’aggiornamento dell’albo dei soggetti gestori e per l’individuazione dei beneficiari dei contributi.

Alla prima scadenza dell’avviso, fissata lo scorso 27 maggio, 400 le domande pervenute, di cui 359 accoglibili, comprensive di 27 domande ammissibili per richiesta di assistenza alla persona per bambini e ragazzi in situazione di disabilità.

Visto il notevole incremento delle richieste pervenute oltre i termini di scadenza e preso atto della variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 giugno 2022, che ha reso disponibile la somma di 108.638, 30 euro, utilizzabile per la copertura delle spese necessarie la giunta comunale ha deliberato di riaprire l’avviso pubblico fissando al 31 luglio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle nuove domande.

Tutti i documenti dovranno essere trasmessi esclusivamente mediante le seguenti opzioni: consegna diretta all’Ufficio Protocollo di Palazzo Pubblico, Piazza del Campo, 1 oppure trasmissione a mezzo posta certificata (Pec) al seguente indirizzo:[email protected]

I requisiti di accesso, le modalità di assegnazione e l’entità dei contributi assegnati sono consultabili all’interno del sito www.sienafamiglia.it/attivita-estive-anno-2022/.