Camminando per musei: Cai e FMS ci portano a spasso tra le meraviglie delle Crete senesi

Una domenica da vivere immersi negli stupendi paesaggi delle Crete senesi, passeggiando lungo le magnifiche strade bianche che seguono il crinale delle morbide colline intorno alle Serre di Rapolano.

A febbraio c’è un nuovo imperdibile appuntamento con “Camminando per musei…”, il progetto di trekking nato dalla collaborazione tra la Fondazione Musei Senesi e il CAI di Siena. Il progetto (link qui) è fatto da un calendario di eventi di trekking che attraversa alcuni musei delle terre di Siena, coniugando così la passione per le attività sportive e all’aria aperta con la scoperta del patrimonio culturale e del territorio.

Domenica 21 febbraio i protagonisti della giornata saranno i paesaggi stupendi, frutto dell’azione combinata della natura e della mano dell’uomo. “Lambiremo il borgo di Asciano, per poi ritornare verso il nostro punto di partenza: Serre di Rapolano – spiegano da FMS-. Qui visiteremo l’interessante Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio, ospitato nella Grancia di Serre di Rapolano. Questa fu costruita a partire dalla fine del XIII secolo dall’ospedale del Santa Maria della Scala, come deposito di grano e sede di lavorazione del vino e dell’olio. La molteplicità stessa di queste funzioni si rispecchia nel percorso del museo: la storia della grancia e le sezioni dedicate all’olivo e all’olio”.

Il ritrovo sarà prima alle 8.20 al parcheggio degli impianti sportivi Acquacalda e poi alle 9 alle Serre di Rapolano, via Fonteluco (inizio strada sterrata). La durata della camminata sarà di 4 ore, soste escluse. La lunghezza del percorso sarà di 11 chilometri. Il Contributo per l’uscita sarà di 3 euro, mentre sarà gratuito per i possessore della FMS Card. La chiusura delle iscrizioni sarà il prossimo 18 febbraio. Ad organizzare l’evento è Rossella Paionni( questo il contatto 339 2518397). Sarà chiesto il green pass obbligatorio.

Le opportunità però non finiscono qui: trekking e musei danno ancora più possibilità per chi vuole coniugare la passione per le attività all’aria aperta con la scoperta del patrimonio culturale e del territorio. Nella sede del CAI Siena e in occasione delle passeggiate organizzate nei musei, sarà infatti possibile diventare soci CAI e acquistare la FMS Card, il biglietto unico dei musei senesi, al costo di 50 euro totali anziché 57. (link qui per conoscere la card dei musei)