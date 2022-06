Cambio al vertice dell’Aou senese: Gusinu lascia Siena, De Marco nuovo direttore sanitario

Cambio al vertice della Direzione Sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Il direttore sanitario Roberto Gusinu ha presentato le sue dimissioni per andare a ricoprire un nuovo incarico a Firenze. Dal 1° luglio il nuovo direttore sanitario dell’Aou Senese sarà Maria Francesca De Marco, attuale direttore delle unità operative complesse di Igiene ed Epidemiologia e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e responsabile dell’Area Igiene, Prevenzione e Protezione della Direzione Sanitaria. Viene quindi valorizzata una risorsa interna che porterà avanti, con continuità, i numerosi progetti di riorganizzazione sanitaria, gestione della situazione pandemica e grande impegno per la riduzione delle liste di attesa nella ripartenza post Covid.

“Dopo oltre 4 anni di gestione della direzione sanitaria, il dottor Gusinu lascia l’ospedale Santa Maria alle Scotte per nuovi impegni professionali – commenta il direttore generale, Antonio Barretta – e lo ringraziamo per il lavoro portato avanti in questi anni. La dottoressa De Marco è la persona giusta per assumere l’incarico di nuovo Direttore Sanitario. È una professionista con grandi competenze che conosce bene l’Aou Senese e con la quale abbiamo condiviso strategie future, percorsi e anche risultati raggiunti e, proprio per questi motivi, ho ritenuto importante valorizzare una risorsa interna”.

Maria Francesca De Marco si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Bari, dove si è specializzata in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Successivamente si è specializzata anche in Igiene e Medicina Preventiva all’Università di Siena. Ha conseguito un Master in Epidemiologia Clinica a Rotterdam, in Olanda, oltre ad essersi specializzata in organizzazione sanitaria con diversi corsi di alta formazione. Ha al suo attivo docenze soprattutto nel settore dell’igiene ed epidemiologia con numerose pubblicazioni su questi temi. Tra le varie attività portate avanti è responsabile della funzione di gestione operativa, del coordinamento del team dell’area gestione percorsi ambulatoriali, del team dell’area gestione dei percorsi chirurgici e del nucleo di bed management dell’Aou Senese e si è occupata di accreditamento e qualità.

“Sono davvero orgogliosa di andare a ricoprire un ruolo così importante nell’ospedale in cui lavoro da oltre 20 anni – afferma la dottoressa De Marco –. Il mio impegno sarà ancora più forte e deciso2.