Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est a Sovicille, nella zona del castello di Celsa, per una caduta di bicicletta alle 11.50. L’uomo di 41 anni, caduto in un dirupo, è stato trasportato in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul posto i sanitari del 118, la Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia, i Vigili del Fuoco, il Soccorso alpino