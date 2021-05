Cade da cavallo, 61enne trasportato alle Scotte in codice rosso

Due brutti incidenti questo pomeriggio in provincia di Siena. Intorno alle 17.45 un 61enne è caduto da cavallo in via Oriato a Sarteano ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Santa Maria alle Scotte con Pegaso. Sul posto i sanitari del 118 e la Misericordia di Sarteano. Poco dopo, alle 18.30, un incidente tra delle moto ed un’auto è avvenuto sulla Sp 57 a Torrita di Siena. Un uomo di 46 anni è stato trasportato in codice rosso con Pegaso all’ospedale di Siena Sul posto la Misericordia di Rapolano Terme, i Carabinieri.