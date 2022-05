Buyfood a Firenze, il Pd interroga il Comune: “Bisogna mantenere l’evento a Siena”

Dopo aver appreso dalla stampa che BuyFood Toscana 2022 quest’anno si farà a Firenze, e non a Siena, il capogruppo Pd Alessandro Masi, insieme al Gruppo consiliare ha presentato subito un’interrogazione urgente per il prossimo consiglio comunale di giovedì 12 maggio.

“BuyFood è nata a Siena tre anni fa, per volontà della Regione Toscana, come incontro tra produttori, consorzi, buyers nazionali e stranieri ed aziende toscane di prodotti di qualità certificata (DOP , IGP e e Agriqualità). Questa manifestazione è diventata un’occasione speciale di racconto e promozione delle eccellenze del nostro territorio, che unisce agroalimentare, scienze della vita, ricerca e stili, valorizzando la rete di associazioni, consorzi e tradizioni locali nella nostra Città, nel luogo simbolo della cultura della cura e della qualità, il Santa Maria della Scala, immagine della Toscana nel mondo. E Siena è stata disponibile anche nei tempi più difficili della pandemia ad accogliere questa iniziativa, con molte presenze e soddisfazione da parte degli operatori e delle categorie del settore”, spiega Masi

“Siccome l’iniziativa del 2022 è programmata per il prossimo ottobre, ma il bando per le adesioni delle aziende scade già questo mese, è quindi urgente per la nostra Città comprendere bene i motivi di questo annunciato spostamento e mobilitarsi per mantenere l’iniziativa di BuyFood Toscana a Siena. Sulla vicenda anche la consigliera regionale Anna Paris ha depositato oggi un’interrogazione urgente per la giunta regionale”, aggiunge

Per questo, il Gruppo consiliare ha interrogato il Sindaco o il competente assessore “per conoscere se nelle passate edizioni di BuyFood Toscana a Siena siano maturate difficoltà di alcun tipo da parte del Comune nell’accoglienza di questa importante iniziativa e se l’amministrazione comunale abbia rinnovato per tempo anche per quest’anno la propria disponibilità alla Regione Toscana per ospitare l’iniziativa per l’edizione del 2022 e se comunque adesso riconferma detta disponibilità, con l’impegno a riportare la manifestazione a Siena”.