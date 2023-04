Buonconvento: ultimati i lavori del centro di raccolta

Sono ultimati i lavori di ammodernamento, ristrutturazione e adeguamento del centro di raccolta di Buonconvento in località Podere Pianino.

Le attività, coordinate da Sei Toscana, hanno interessato l’intera struttura e hanno permesso di dotare il centro di raccolta con: nuova tettoia in acciaio per il conferimento dei rifiuti Raee con sottostante platea in cemento armato in sostituzione della vecchia tettoia che è stata demolita; una vasca di accumulo stagna sotto tettoia per eventuale recupero di sversamenti accidentali; sbarre automatiche per il controllo e la regolazione degli accessi; impianto elettrico autonomo; rete di illuminazione esterna; sistema di raccolta delle acque meteoriche sull’intera area della struttura mediante griglie, caditoie e sistema di convogliamento e relativo impianto di trattamento acque; ripristino e sistemazione dei parapetti esistenti; rifacimento e sistemazione della copertura e delle tamponature del box guardiania, comprese gronde e discendenti; una soletta in cemento armato per l’installazione di contenitore scarrabile dei rifiuti; nuova pavimentazione con segnaletica orizzontale e verticale; impianto di video-sorveglianza e recinzione perimetrale e nuovi scarrabili.

“Sono stati eseguiti interventi molto significativi per restituire alla comunità un’infrastruttura strategica nella gestione dei rifiuti – dice il sindaco di Buonconvento, Riccardo Conti – Una volta ultimati gli ultimi adempimenti burocratici potremo finalmente aprire il centro. Il tema della gestione dell’ambiente e del rifiuto è un tema molto complesso e occorre avere una visione e consapevolezza molto forte. È necessario investire sia sulla cultura della raccolta differenziata sia nelle infrastrutture che possono permettere un corretto conferimento. Il centro di raccolta il Pianino è un obiettivo fondamentale per permettere alla cittadinanza di poter differenziare i rifiuti in modo corretto e poter dare vita ad un circuito virtuoso finalizzato alla valorizzazione del materiale differenziato”.

Sino alla riapertura del nuovo centro di raccolta, l’Amministrazione cittadina e Sei Toscana hanno potenziato alcuni servizi di raccolta per le utenze domestiche e non domestiche residenti nel comune e hanno dato la possibilità ai privati cittadini di conferire i propri rifiuti al centro di raccolta di Montalcino, in località Osticcio (aperto il martedì e il sabato dalle 10 alle 12:30 e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30).