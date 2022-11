Bronzi San Casciano, Rosignoli: “Scoperta che cambia la storia del Paese, brava Carletti ad averci creduto”

“La scoperta fatta oggi a San Casciano dei Bagni cambierà la storia di un bellissimo paese e rappresenta il giusto riconoscimento per la determinazione e l’ottimo lavoro di chi amministra quella cittadina. Brava dunque la sindaca Agnese Carletti per aver creduto in questo progetto ed averlo portato avanti, ora tutte le istituzioni lavorino per valorizzare al meglio questa scoperta e rendere ancora più attrattivo uno dei territori più belli della toscana. L’attenzione dimostrata dai media internazionali per la scoperta di oggi dimostra ancora una volta che la cultura è una risorsa importante per i nostri territori, bisogna però investire e lavorarci con passione, come avvenuto a San Casciano.

Così Elena Rosignoli, consigliera regionale del Partito Democratico e membro della Commissione Cultura di Palazzo del Pegaso.

I VIDEO