Bonus taxi e Ncc, il Comune attiva la collaborazione con QuaVio

Si amplia la platea dei beneficiari dei “Buoni viaggio” da utilizzare mediante bonus taxi e servizi Ncc inseriti all’interno del progetto Obiettivo Famiglia del Comune di Siena. Attivata in questi giorni una collaborazione con le associazioni QuaVio, Qualità della vita in oncologia, pubblica assistenza e Confraternita Misericordia di Siena.

Potranno usufruire dei bonus, ovvero di un contributo assegnabile di 200 Euro, i soggetti residenti nel Comune di Siena in condizioni di salute precarie, anche temporanee, che richiedono accessi frequenti nei reparti ospedalieri o luoghi di cura; soggetti anziani, residenti nel Comune di Siena, non in grado di spostarsi con mezzi propri, per esigenze di salute e di prima necessità; soggetti, residenti nel Comune di Siena, in situazione di disagio socio economico o di grave patologia, non in grado di spostarsi con mezzi propri; soggetti, residenti nel Comune di Siena, portatori di assistenza medica e cura a soggetti fragili impossibilitati a spostamenti.

“Siamo felici di questa collaborazione tra istituzioni e mondo del volontariato – spiega Vanna Galli, presidente QuaViO – sostenere i più fragili è la nostra missione e continueremo a farlo anche attraverso lo strumento dei buoni taxi”.

I cittadini interessati, in possesso dei requisiti citati, potranno rivolgersi alle Associazioni QuaVio, Pubblica Assistenza, Misericordia, che cureranno la trasmissione della domanda al Comune ai seguenti recapiti: QUAVIO ODV Associazione Qualità della vota in Oncologia, dal lunedì al venerdì 9:30/12:30 – 13:30/ 17:00, tel 0577-219049 – 3475412105, mail [email protected]; Arciconfraternita di Misericordia, dal lunedi al venerdi dalle 11 alle 12, tel. 0577210260, mail [email protected]; Pubblica Assistenza di Siena, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, tel. 3494996694, mail [email protected] Le domande saranno accolte fino all’occorrenza della disponibilità, e saranno validate e approvate con cadenza periodica.

Tutte le info su https://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Obiettivo-Famiglia/Bonus-Viaggio.