BMps, Letta: “Il Mef ha mantenuto impegni presi, ora dia tempo per nuove opzioni”

“Il MEF ha tenuto il punto ed è stato in linea con gli impegni presi in Parlamento. Ora bisogna dare più tempo perché si possano delineare nuove opzioni”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, recentemente eletto come deputato del Pd nel collegio di Siena – Arezzo, interviene commentando le voci di stampa che parlano di Governo e Unicredit pronti a interrompere i negoziati su Mps. In via XX settembre si riterrebbe eccessiva la richiesta di UniCredit di una ricapitalizzazione di oltre 7 miliardi di euro perché renderebbe l’operazione “troppo punitiva” per i contribuenti italiani. Lo scorso agosto il ministro dell’Economia Daniele Franco aveva auspicato un esito favorevole dell’operazione spiegando tuttavia che “non chiuderemo ad ogni costo”. “Proporremo un pacchetto finale solo se saremo convinti che il pacchetto sarà adeguato”, aveva osservato il ministro di fronte alle Commissioni Finanze di Camera e Senato escludendo al contempo l’ipotesi ‘stand alone’ per la banca senese. Reazioni arrivano anche dalla Lega con il commissario provinciale Guglielmo Picchi che scrive sui social: “Matteo Salvini e la Lega si sono battuti da soli contro ipotesi folli dal punto di vista economico e sociale. Oggi ridiamo una prospettiva a Siena e a MPS. Peccato che senesi non abbiano premiato il nostro sforzo”.