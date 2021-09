Blitz delle forze dell’ordine: fermata serata da ballo “clandestina” con 200 persone

Era già stato multato dalla polizia municipale di Poggibonsi ma ha continuato ad organizzare serate di ballo, anche se vietate dalle normative anti-covid ed è stato beccato dalle forze dell’ordine. Così il responsabile di una associazione sportiva dilettantistica è stato multato di nuovo, sia per le specifiche violazioni accertate in materia di normativa covid, sia per l’inosservanza alle prescrizioni impostegli dai vigili urbani. La verifica da parte di uomini di polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale è stata fatta nel weekend in seguito a diverse segnalazioni. Nella zona, dove venivano svolte le serate danzanti, arrivavano numerosissimi appassionati da tutta Italia. Così, sabato sera, le forze dell’ordine hanno deciso di condurre un blitz e, in nottata, nonostante il cancello della struttura fosse sbarrato con lucchetti e l’alta recinzione, hanno potuto constatare lo stesso lo svolgimento di una vera e propria serata da ballo con la presenza di quasi duecento persone. Non solo, in quell’area, poi, erano state posizionate anche delle bancarelle per la vendita di articoli da ballo (scarpe ed abiti). Dopo aver provveduto ad interrompere l’evento, hanno apposto i sigilli a tutela dell’area