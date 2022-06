Biotecnopolo, Sileri: “Dovrà fare network con aziende e realtà extra-regionali”

Il Biotecnopolo di Siena “dovrà coinvolgere attori importanti come l’Università, aziende ed essere capace di fare network con realtà extra-regionali”. Lo ha detto il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri a margine di un evento organizzato da Siena Ideale.

Sileri ha parlato anche della situazione covid e vaiolo delle scimmie in Italia. Sul primo “direi che la situazione sta andando bene. Chiaramente la stagione c’ha aiutato: stanno scendendo sia i decessi che i contagi e i ricoveri in terapia intensiva”, ha detto. “Dobbiamo prepararci a settembre e ottobre completando le terze dosi, oggi siamo arrivati a due terzi tra le persone che se la sono fatta, e le quarte dosi per coloro che hanno le fragilità e per cui vi è indicazione -ha continuato-. Se non si procede con le quarte dosi è chiaro che ci troveremo ad un autunno dove alcune persone saranno più sensibili ad un reincontro con il virus. E potremo avere un problema di recrudescenza di casi gravi che vanno in terapia intensiva”

Capitolo vaiolo delle scimmie. “La situazione è sotto controllo e non vi sarà un’epidemia come quella del coronavirus”, ha assicurato Sileri. In Italia il numero dei casi “è esiguo. E nella quasi totalità non sono contagi avvenuti nel territorio nazionale – ha proseguito-. Il virus del vaiolo è completamente diverso dal covid sia come trasmissione, sia come andamento della malattia ed anche nella trasmissibilità. Chiaro è che la popolazione sia impaurita e so che abbiamo vissuto il covid, ma si trattano di due entità completamente diverse”.