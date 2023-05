Biotecnopolo, Rappuoli: “Siamo pronti a partire. Ci saranno ricadute economiche importanti per il territorio”

“Con il Biotecnopolo siamo pronti a partire. Abbiamo i piani strategici fatti e abbiamo ricevuto gli obiettivi per questo e per il prossimo anno. Ora aspettiamo le ultime formalità e poi possiamo partire “. Ad assicurarlo è Rino Rappuoli, direttore scientifico del Biotecnopolo. “Come vedo la nostra Fondazione da qui a cinque anni? La vedo cominciare a fare progetti e programmi per preparare il Paese ad eventuali pandemie- ha proseguito-. Credo che però non si fermerà a questo: il Biotecnopolo dovrà essere un punto importante per l’Europa e per il mondo. Penso che tutto questo poi porterà a ricadute importanti nell’economia e nei posti di lavoro a Siena”. Rappuoli ha poi parlato del ruolo di Anthony Fauci, lo scienziato americano che collaborerà con il Biotecnopolo come consulente: “Eleverà la Fondazione ad una vera entità mondiale. Credo che la sua figura ce la invidieranno tutti – ha continuato -. Verso Fauci c’è grande rispetto nella comunità scientifica. E credo che averlo con noi significhi avere un timbro di qualità”.

KV