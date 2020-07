Bimba di 9 anni separa due cani che litigano e viene morsa

L’episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 21.40: una pattuglia della polizia della questura di Siena è intervenuta nei pressi dell’ospedale a seguito di una chiamata, dopo che una bimba di 9 anni era stata morsa dal cane. Il fatto è successo nei giardini in via Giovanni XXIII, la bambina si era precipitata in soccorso del proprio cane, dopo che quest’ultimo era stato aggredito da un border collie privo di guinzaglio.

Gli agenti una volta arrivati sul posto, hanno trasportato la piccola al pronto soccorso, dove è stata presa in cura dai sanitari dell’Aou senese con una prognosi di 10 giorni. Una volta appurato che la bambina era in buone condizioni, gli agenti si sono subito precipitati a casa del proprietario del collie. L’uomo, di nazionalità cinese, era già noto agli agenti di polizia. Fin da subito si è dimostrato dispiaciuto per l’accaduto, proponendosi anche di pagare le spese sanitarie.