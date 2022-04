Bilancio 2021, i conti del Comune: 3milioni e 800mila euro di avanzo

Un avanzo da 3milioni e 800mila di euro ed il ripianamento del disavanzo 30ennale deliberato nel 2015. Il Comune di Siena incassa due punti, che emergono nei dati del rendiconto di bilancio del 2021.

“Ci siamo dimostrati un’amministrazione virtuosa, anche nei tempi di pagamento che sono stati assottigliati ed oggi sono a 28 giorni. Siamo riusciti a portare il bilancio in consiglio e questo è un fatto”, rivendica il sindaco Luigi de Mossi in conferenza. “Quando abbiamo iniziato il mandato la situazione era problematica. Ma con quest’anno e l’anno prossimo consegneremo degli esercizi che daranno un slancio ulteriore alla città”, continua.

Tra i numeri che vengono evidenziati da Palazzo Pubblico c’è la sensibile riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità che è passato da 34 milioni di euro del 2020 ai 27milioni di euro del 2020. C’è poi il capitolo dalla solidità della cassa: sono oltre 35milioni di euro, con una crescita di 10 milioni in 12 mesi. Tra l’entrate principali l’Imu( pari a 25milioni di euro), l’addizionale Irpef (6milioni), e la Tari(14 milioni). Le multe invece portano in cassa 17milioni di euro.

“Il bilancio è molto buono. Un altro aspetto fondamentale è il recupero dell’evasione della tasse effettuato da Sigerico, pari a 8 milioni di euro. Queste somme saranno accantonate fino a che non faremo verifiche sul fondone e sulle diatribe con la Corte dei Conti saranno per ora accantonate. Poi credo che saranno usate in maniera adeguata per sostenere la nostra comunità”, prosegue De Mossi.

“Portiamo nell’aula un rendiconto interessante per diversi aspetti che sancisce la conclusione del percorso del risanamento del bilancio”, sono le parole dell’assessore al bilancio Luciano Fazzi. “L’annullamento del disavanzo ci permetterà di liberare risorse da destinare alla spesa corrente”.

MC