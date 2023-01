Biblioteca Intronati, Cisl: “Bene le rassicurazioni del Comune: viglieremo”

“A seguito degli incontri avvenuti con l’Amministrazione comunale di Siena e con il Consiglio di amministrazione della Biblioteca Comunale degli Intronati la Cisl Fp Siena si ritiene soddisfatta delle risposte ricevute. Il Comune si è impegnato ad integrare, in un arco di tempo limitato con del personale idoneo per far fronte alle emergenze scaturite e a garantire lo svolgimento dei regolari servizi; obiettivo quello di poter riaprire nella giornata del sabato poiché, dalla chiusura a seguito della pandemia, non aveva più riaperto. L’Amministrazione comunale non ha nessuna intenzione di modificare o cambiare la metodologia dell’attuale istituzione conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. La Cisl Fp si augura e vigilerà in tale direzione affinché da un punto di vista organizzativo vengano date quelle risposte che la storica istituzione aspetta e vengano apportati tutti i provvedimenti necessari al fine di mantenere e ripristinare quei servizi così importanti per la collettività”.

Così il sindacato in una nota