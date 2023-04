Biblioteca degli Intronati: al via una serie di incontri di lettura per bambini

La Biblioteca comunale degli Intronati, in via della Sapienza 3, a partire da domani, sabato 29 aprile e fino al 27 maggio, ospiterà, dalle ore 10.30 alle 11.30, una serie di incontri volti alla promozione della lettura pensati per bambini e bambine da 4 a 8 anni.

L’iniziativa 2023, dal titolo “Se leggi sei forte”, che si inserisce all’interno della campagna nazionale Maggio dei Libri, giunta al suo tredicesimo anno di vita, è interamente dedicata all’importanza della lettura come strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi. Il Maggio dei libri è un’iniziativa di Cepell, Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.